حمدادوش: “مقتل خاشقجي أحدث ربيعا عالميا”

قال النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أحدث ربيعا عالميا.

وأضاف في مقال كتبه بعنوان ” الدرس الخاشقجي” ونشره على حسابه الرسمي للفايسبوك مساء الخميس، أن تصفية الصحفي السعودي أحدثت زلزالاً مدوّيًّا في المجتمع الدولي.

واعتبر حمدادوش الأمر ربيعًا عالميًّا جديدًا، وموجةً جديدةً من أجل الحرّية، جسّدها حجم التضحيات التي قدّمها خاشقجي كثمنٍ لحريّته وكفاحه.

وأضاف أن هذا الاغتيال حالةٌ نادرةٌ لم تكن في حسبان العقل البشري، إذ اهتزّت لها جميع الفواعل المؤثّرة عالميًّا، لكونها عمليةٌ استفزازية.