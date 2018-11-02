عاجل

حمدادوش: “مقتل خاشقجي أحدث ربيعا عالميا”

الوطني
  • -
  • 0
حمدادوش: “مقتل خاشقجي أحدث ربيعا عالميا”
بقلم نسرين محفوف

قال النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أحدث ربيعا عالميا.

وأضاف في مقال كتبه بعنوان ” الدرس الخاشقجي” ونشره على حسابه الرسمي للفايسبوك مساء الخميس، أن تصفية الصحفي السعودي أحدثت زلزالاً مدوّيًّا في المجتمع الدولي.

واعتبر حمدادوش الأمر ربيعًا عالميًّا جديدًا، وموجةً جديدةً من أجل الحرّية، جسّدها حجم التضحيات التي قدّمها خاشقجي كثمنٍ لحريّته وكفاحه.

وأضاف أن هذا الاغتيال حالةٌ نادرةٌ لم تكن في حسبان العقل البشري، إذ اهتزّت لها جميع الفواعل المؤثّرة عالميًّا، لكونها عمليةٌ استفزازية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com