حمداني: إنتقلنا من بلد مستورد للثوم لبلد مصدر له

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية،عبد الحميد حمداني، أن الجزائر انتقلت من بلد مستورد للثوم إلى بلد مصدر له.

وقال حمداني، خلال اجتماع عمل حول شعبة الثوم، أن “الجزائر لن تلجأ لاستيراد الثوم حفاظا على المنتوج الوطني”.

وألح الوزير على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة من طرف هذه الشعبة خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد حمداني أن “النتائج المحققة في هذه الشعبة تؤكدها ورقة طريق القطاع التي تهدف الى تقليص الواردات والنفقات العمومية”.

كما ناقش الإجتماع اقتراحات من قبل المهنيين تصب كلها في تشجيع الانتاج الوطني واستقرار أسعار الثوم في السوق مما يضمن استدامة الشعبة ومساهمتها فعليا في الاقتصاد الوطني.