حمداني: الصادرات الفلاحية تجاوزت مليار دولار خلال العشرة أشهرالأولى سنة 2020

قال وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، إنّ الصادرات الوطنية من المواد الفلاحية بلغت 1.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى لـ2020.

وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، أن قطاعه سجل فائضا سمح بتصدير كميات معتبرة من المنتجات الفلاحية للعديد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

وبلغت قيمة المنتجات الكلية التي تم تصديرها خلال العشرة الأشهر الأخيرة للعام الفارط 1،1مليار دولار.

وكشف الوزير، أن المنتجات التي تم تصديرها، أكثر من 53 ألف طن من الفواكه ومنها التمور، و6955 طن من الخضروات.

وقال حمداني، إنّ البرنامج الذي يرتكز عليه القطاع ضمن ورقة الطريق 2020-2024 يهدف الى تطوير الإنتاج الفلاحي بمختلف شعبه.