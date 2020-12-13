حمداني.. تسديد فوائد قروض المستثمرين من طرف وزارة الفلاحة يكون بشروط 

قال وزير الفلاحة، والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، إن فوائد القروض الخاصة بالفلاحين ستكون على عاتق القطاع.

وأوضح حمداني خلال إشرافه على إبرام اتفاقية مع بنك بدر للفلاحة والتنمية الريفية، أن هذا الأمر سيكون بشروط.

ومن الشروط التي ذكرها الوزير،أن المعني الذي يسدد القرض في 5 سنوات، ستكون الفوائد بنسبة 100 بالمائة على عاتق القطاع.

وأضاف حمداني، أن المستمثر الذي يسدد القرض بين 6 و8 سنوات، عليه دفع ما نسبته 1 بالمائة من الفوائد.

تابعا “تسديد الفوائد ستكون كاملة على عاتق المستمثر الذي لا يسدد القرض في مدة 10 سنوات”.

وعن الاتفاقية المبرمة، فهي تتمحور حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب من أجل انطلاق موسم الحرث والبذر 2020/2021.

ومن بنود قرض “الرفيق”،أنه تم تقليص مدة دراسة الملفات كشعبة الحبوب،التي لا تتجاوز 15 يوما و30 يوم للشعب الأخرى.

بالإضافة إلى التوسيع القرض لكل الشعب الفلاحية، وإعادة جدولة القروض وتمديد مدتها.

وذكر الوزير، أن فيما يخص قرض “الاستثمار التحدي”، تم تقليص مدة دراسة الملفات إلى 30 يوما.

ويخص المستفيدين من قرض “التحدي”،كل ما عنده صلة بالنشاط الفلاحي،على مستوى المستثمرة والاستثمار سواء ملّاكين أو فلاحين يملكون عقد امتياز.

وأبرز حمداني، أن المزارع النموذجية معنية بهذا القرض.