حمداني.. تشجيع الاستثمار الفلاحي والتنمية الصحراوية يعتبر روافد الاقتصاد

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين، إنه تم تبني المشاريع الناجعة خاصة في المناطق النائية.

وأوضح حمداني، أن هذه المشاريع تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي من خلال الدعم المؤسساتي على مستوى القطاع.

ويهدف الدعم –يضيف الوزير-، إلى بعث وتشجيع الاستثمار الفلاحي والتنمية الصحراوية، التي تعتبر روافد الاقتصاد.

وأبرز حمداني، دور ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، في توفير الفرض الاستثمارية التي تمنحها له الدولة، ضمن الشباك الموحد.

وأفاد المسؤول ذاته، أن لهذا الغرض تم إنشاء موقع الكتروني للديوان بهدف تجميع مختلف المعلومات.