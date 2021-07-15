حمداني: حرائق خنشلة ومنطقة الأوراس خلال عيد الإستقلال “كانت مفتعلة”

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الحرائق التي اندلعت في غابات خنشلة والتي تزامنت مع عيد الإستقلال لم تكن عفوية ومحض صدفة بل كانت متعمدة. مشيرا إلى أن هذا التصرف غير مقبول خاصة وأنها مست منطقة الأوراس التي لها دلالة رمزية.

وأَضاف الوزير خلال ندوة صحافية، أن مكافحة الحرائق تستدعي تظافر الجهود من مواطنين ومجتمع مدني وحتى المصالح الأمنية ووسائل الإعلام بالتحسيس والتحلي باليقظة والمسؤولية الجماعية لمكافحة هذه الظاهرة. لأن مكافحة الحرائق قضية مواطنة تفرض علينا المشاركة بقوة في حملات التحسيس.

وكان الوزير قد أ‘لن سابقا، أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 8 الاف هكتار. وهو ماجعل الوزارة تنظم ملتقى وطني بمشاركة جميع الفاعلين والمجتمع المدني. حيث تم وضع إستراتيجية على مستوى الميدان تتضمن 3 أسس.