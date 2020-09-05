حمداني: سنسعى لإيجاد الحلول لمربي المواشي وفلاحي المنطقة المتضررة بالوادي جراء التسرب البترولي

قال وزير الفلاحة التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، أنه “بصدجد إجراء مشاورات مع اهل المنطقة المتضررة من التسرب البترولي بالوادي لإيجاد حلول لتربية المواشي والفلاحة”.

وأكد وزير الفلاحة، على هامش زيارة الوفد الوزري للمنطقة، أنه “سيتم اخذ عينات من الوادي للتحاليل”

وأشار الوزير في السياق ذاته “نطمئن الفلاحين ان لا خطر عليهم، وسنتابع التحقيقات من وزارة البيئة”.

كما أشار إلى “اللجوء نحو اعتماد مكاتب خاصة تعمل على المحافظة على الفلاح والبيئة”.

من جهتها كشفت وزيرة البيئة عن المباشرة في “تحاليل معمقة للوادي لتجنب الضرر ورفعه على الفلاحين والمربي”.