حمداني.. عقود نجاعة لتطبيق المشاريع في مجال الفلاحة

كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، عن غياب التنسيق بين الإدارة والتطبيق على أرض الواقع.

وقال حمداني، أن هذا يتسبب في هشاشة المشاريع الاقتصادية التي يسعى القطاع لتجسيدها، داعيا الجميع لتحمل المسؤولية.

وأعلن وزير الفلاحة، عن وضع عقود نجاعة لتطبيق هذه المشاريع وتحديد مسؤليات كل متدخل في الميدان.

وأشار السؤول الأول في القطاع أن الهدف من هذه العقود عدم بقاء هذه المشاريع مجرد حبر على ورق.

ودعا الوزير المسؤولين، إلى تحرير المبادرات والقضاء على القيود البيروقراطية، قائلا “أنتم تعتبرون وزراء بولاياتكم فستتحملون مسؤلية هذه العراقيل”.

وبخصوص العقار الفلاحي، فشدّد حمداني على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالعقار من أجل حل كل المشاكل.