حمداني.. قطاع الفلاحة أصبح يجذب الكثير من النساء

قال وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، إن المرأة ولجت مختلف الميادين، لاسيما برامج التنمية الريفية في شتى المهن.

وأوضح عبد الحميد حمداني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن قطاع الفلاحة أصبح يجذب الكثير من النساء الفلاحات، والمقاولات، والراغبات بالاستثمار.

وأشار في سياق متصل، إلى أن دائرته سعت إلى إدراج عنصر المرأة في شتى المشاريع للقطاع وتمكنيها من آليات العمل.

إضافة إلى،برمجة حملات نوعية وتحسسية وإعلامية من خلال تشجيع الشراكة والإدارات الوزارية والمشاريع المصغرة التي لها علاقة بالأنشطة الريفية ومرافقتها.

وأكد وزير الفلاحة أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، فيما تعلق بالإنتاج والإنتاجية، وتحويل الموارد، مع الحفاظ على البيئة.

وأبرز، حمداني، أن الرؤية الجديدة التي تبنتها المرأة، تستدعي بذل المزيد من الجهود وتفعيل الإجراءات بصرامة والحث على الاندماج بالتنمية.

ودعا الوزير، المرأة إلى مواصلة المشوار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إليها القطاع.