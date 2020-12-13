حمداني: كل الشُعب ستستفيد من اتفاقية وزارة الفلاحة وبنك بدر وهذه مدة دراسة الملفات

أكد وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، أن كل الشُعب ستستفيد من اتفاقية وزارة الفلاحة وبنك بدر.

يأتي هذا خلال إشرافه على ابرام اتفاقية إطار مع بنك بدر للفلاحة والتنمية الريفية.

وقال “هذه الاتفاقية جديدة، لو نقارنها بالاتفاقيات السابقة نرى بأنه اولا لم تكن كل الشُعب الفلاحية المختصة بهذا القرض”.

وأضاف وزير الفلاحة “مدة دراسة الملفات لم تكن متواجدة في أي اتفاقية كانت”.

وأوضح أنها تندرج في سياسة الحكومة الرامية الى التقليص تدريجيا من كل آفات البيروقراطية، والتي لا تشجع الاستثمار.

وأفاد الوزير أن دراسة ملفات شعبة الحبوب لن تتجاوز 15 يوما، أما الشعب الأخرى فلن تتجاوز 30 يوما.

وأوضح وزير الفلاحة عن وجود 23 شعبة مقننة، داعيا كل مستثمر لديه رغبة في الاستثمار والانتاج الفلاحي الى التقدم بالملف.

للإشارة، تتمحور الاتفاقية المبرمة اليوم حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب وذلك لانطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2020/2021 .