حمداني لـ”النهار اونلاين”: “سندعم نقاط بيع الأضاحي ببياطرة وفتح كل المذابح أمام المواطنين”

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن تجنيد ألفي بيطري من القطاع العام وعن توجيه الدعوة للبياطرة الخواص من أجل مرافقة الموالين في نقاط البيع والمواطن يوم العيد على مستوى المذابح.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن مصالحه جاهزة لضمان السير الحسن لعملية بيع الأضاحي على مستوى نقاط البيع من خلال تجنيد كافة البياطرة التابعين للقطاع العام وعددهم ألفين بيطري.

وسيوزع البياطرة بأعداد متفاوتة ما بين بيطري واحد أو اثنين على نقاط البيع حسب أهميتها، مشيرا إلى أنه حتى البياطرة الخواص مدعوون إلى المساهمة في إنجاح العملية.

وأشار الوزير، إلى أن دائرته الوزراية ستساهم في التدابير الوقائية من وكورونا فايروس كوفيد 19، من خلال توزيع الكمامات وتوفير المرهم المعقم بالمجان سواء كان ذلك لفائدة الموال أو لفائدة الزبون.

كما أفاد الوزير، بأنه سيتم فتح كافة المذابح أمام المواطن يوم العيد وسيتم تدعيمها بالعدد اللازم من البياطرة حتى يتأكد من سلامة الأضحية من الناحية الصحية.

ودعا ذات المسؤول المواطنين إلى التكتل في شكل مجموعات مع تعيين رئيس لكل مجموعة يتكفل بتحديد مكان معين لذبح الأضاحي حتى تكون عملية النحر تحت إشراف البيطري يتم إرساله من طرف الوزارة وهذا بغية التخفيف من حدة الضغط التي تشهدها المذابح في مثل هكذا مناسبات.

وبخصوص الثروة الحيوانية التي ستوجه للتسويق تحسبا لعيد الأضحى المبارك، توقع عبد الحميد حمداني، توفير خمسة ملايين رأس غنم، معبرا عن ارتياحه لشروع العديد من ولاة الجمهورية في فتح نقاط البيع أمام المواطنين من أجل تسويق منتوجهم بعد معاناة طويلة لهذه الفئة بسبب انتشار كورونا فايروس كوفيد 19 والذي أدى إلى تجميد نشاطهم ما انعكس سلبا على مداخيلهم.