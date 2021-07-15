حمداني: وضع إستراتيجية وطنية للحد من الحرائق ومكافحتها

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أنه تم عقد ملتقى وطني خاصة بعد تسجيل الأضرار والأسباب التي أدت إلى حرائق الغابات خاصة تلك التي شهدتها منطقة خنشلة مؤخا.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني، أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا تسببت في إتلاف أكثر من 8 الاف هكتار. وهو ماجعل الوزارة تنظم هذا الملتقى بمشاركة جميع الفاعلين والمجتمع المدني. حيث تم وضع إستراتيجية على مستوى الميدان تتضمن 3 أسس. تخص أولا تحسيس المواطنين والعائلات القاطنة على مستوى الغابات من أجل الحفاظ عليها. بالإضافة إلى اليقظة والحذر المستمر. مشيرا إلى أن النيران اندلعت بفعل فاعل. ويجب مرافقة هذه الأستراتيجية الوطنية لمرافقتها بتفاعل الجهود.