حمداني يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية

استقبل عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، محمد شفيق مصباح، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وتم خلال جلسة عمل بحضور اطارات الوزارة والوكالة عرض أهداف هذه الوكالة التابعة لرئاسة الجمهورية وأساليب ووسائل عملهاحسب بيان نشر في الصفحة الرسمية للوزارة.

وتقديم حوصلة حول مشاريع التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية، التي يمكن تجسيدها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأكد الوزير على أهمية الوكالة في مرافقة قطاع الفلاحة لتجسيد برامج التعاون لاسيما فيما يتعلق بمجال التكوين معربا في نفس الوقت عن استعداد الوزارة والمصالح تحت الوصاية لتنسيق العمل مع هذه الهيئة من أجل المساهمة في تطوير الفلاحة والانتاج الوطني بصفة عامة.