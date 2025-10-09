حمدان: الجزائر خاضت معركة دبلوماسية في مجلس الأمن للدفاع عن فلسطين

أعلن ممثل حركة حماس في الجزائر يوسف حمدان، عن التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف حمدان في تصريح له، أنه وبعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وقادتها الفصائل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ. فقد تم التوصل نهائيا إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات الانسانية لها.

وأوضح حمدان في ذات السياق، أنه يقدّر عاليا جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا. وجهود جميع الدول التي سعت الى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة. داعيا الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق ومختلف الاطراف العربية والإسلامية والدولية الى إلزام حكومة الإحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة. وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

كما شكر حمدان جهود جميع الدول التي وقفت معنا في نظالنا ومعركتنا خاصة الجزائر. التي أكد “أنها خاضت معركة دبلوماسية في مجلس الأمن والمنتظم الدولي وكافة الجبهات التي اشتبكنا فيها مع العدو للدفاع عن حقنا”.

كما حيّا حمدان الشعب الفلسطيني العظيم الذي سجل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها وواجه مشاريع الإحتلال. خاصة تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مشاريع الاحتلال في التهجير. مؤكدا أن “تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً وسنبقى على العهد” ..”لن نتخلّى عن حقوق شعبنا حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

