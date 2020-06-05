حمدود :” الرابطة وقعت في مشكل أكبر منها بسبب “تاغنانت””

ردّ المدافع السابق لفريق إتحاد العاصمة “محمد حمدود” على التصريحات السابقة لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدممبددوكريي.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم قد أدلى بتصريحات خطيرة شهر نوفمبر الماضي عندمى تحدي إدارة إتحاد العاصمة بعد مقاطعتها الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر بعبارة: “كملو في الرجلة ديالكم”.

وإنتظر حمدود إلى غاية إنعقاد جلسة المحكمة الرياضية الدولية اليوم الجمعة للرد على تصريحات مدوار في إتصال بالانه

“بعض الأشخاص دخلوا في مشاكل أكبر منهم بسبب” التاغنانت “وعبارة” كملو في الرجلة ديالكم “هناك من تقبل هذه مهات هله العل

“عيب كبير أننا نصل إلى أروقة محاكم التاس ، في حين أن الرابطة لا تملك أي حجة لخخصم ثلاث نقاط من رصيد الإتحات”

وأضاف: “المحامي محمد سلامي بارك الله, رفقة المحامي الفرنسي “بون” دافعو على ملف إتحاد العاصمة الذي كان ثقيلا ولم يتركوا أي ثغرة الحمد لله قاموا بعملهم, أما الرابطة فكان ملفها فارغا”

“الإتحادية لم تحظر الجلسة وملف الفيدرالية لم يدفع للتاس وهي نقطة إيجابية بالنسبة لنا”