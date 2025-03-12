حمدود يدعم الطاقم الفني لاتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة عن تدعيم الطاقم الفني للفريق الأول بخدمات اللاعب السابق في الفريق، محمد حمدود.

وحسب بيان اتحاد العاصمة، فقد تم تعيين محمد حمدود، اللاعب السابق للفريق، في منصب مستشار فني للطاقم التدريبي. وذلك عقب توقيعه على العقد مساء أمس الأربعاء، بعد متابعته مباراة الفريق يوم الثلاثاء بملعب بن حداد بالقبّة.

وأوضحت إدارة “سوسطارة” أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز هيكله الفني بكفاءات تمتلك خبرة ومعرفة عميقة بتاريخ وهوية الاتحاد.

وبفضل تجربته كلاعب سابق ودرايته بشؤون النادي. يُعَدُّ التحاق محمد حمدود إضافة قيّمة لدعم الطاقم الفني في تحقيق الأهداف المسطَّرة.