حمدي:”التعادل أمام المولودية مؤسف ومنطقي في نفس الوقت”

أكد الرجل الاول في العارضة الفنية لإتحاد العاصمة الفرانكوجزائري ميلود حمدي أنه متأسف من النتيجة النهائية لمباراة الداربي.

كما إعترف حمدي بعد نهاية المباراة بأن مولودية الجزائر كان جيدا خصوصا خلال الشوط الثاني من اللقاء أين قال:

“صحيح كنا متقدمين بهدفين مع بداية المباراة، لكن في الشوط الثاني واجهنا فريقا جيدا من المولودية”.

وعن الإنتقادات التي طالته بتعمد اللعب الدفاعي قال:”لم أتعمد اللعب في الخلف في الشوط الثاني لكن واجهنا فريق منظما”.

في أخير أبدى حمدي أمله في تصحيح الأخطاء ومواصلة العمل مصرحا:”سنركز الآن على لقاء بسكرة وبعدها مباريات كأس إفريقيا”.