حمدي:”طموحاتي كبيرة مع شباب قسنطينة”

أكد المدرب الجديد لفريق شباب قسنطينة “ميلود حمدي” أن البقاء ليس هدفه الرئيسي حيث يهدف لوضع السياسي في أفضل مرتبة مُمكنة.

حمدي قال اليوم الجمعة على هامش تقديمه لوسائل الإعلام:”شباب قسنطينة يمر بفترة صعبة لكن وضعيته ليست كارثية، لا يجب الشعور بالخوف أو القلق، علينا فقط أن نثق في العمل الذي نقوم به”.

“شباب قسنطينة من الفرق الكبيرة في الجزائر، وهو ما يفرض علينا أن نكون طموحين من أجل وضع النادي في أفضل مرتبة ممكنة”.

وختم:”شباب قسنطينة يضم لاعبين جيدين.. هدفي الأول هو تكوين مجموعة قوية ومتماسكة وتسهيل اندماج اللاعبين الجدد حتى يساهموا بدورهم في تجسيد المشروع الذي وضعته إدارة الفريق”.