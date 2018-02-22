حمدي :”ألعب رأسي في كل مُباراة ومُستعدون للمولودية”

أكد ميلود حمدي، مُدرب إتحاد العاصمة، بأنه يعمل على تجهيز تشكيلته لتحقيق الإنتصار خلال القمة المُنتظرة أمام الجار مولودية الجزائر.

وصرح حمدي على هامش الندوة الصحفية التي نشطها صباح اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“نحن في نفس الوضعية التي عشناها في مرحلة الذهاب، حيث أن المُنافس في أفضل حال في حين أننا مُتعثرون”.

وواصل :”على كل حال نحن فريق كبير ونسعى لحصد النقاط الثلاث، والآن يجب علينا أن نضع الثقة في اللاعبين”.

وبخصوص مُستقبله :”أنا ألعب رأسي في كل مُباراة، وأتمنى أن أحافظ عليه بعد نهاية الديربي”.

وختم ضاحكا :”أتمنى ألا يأتي أحدهم بسيف ويقطع رأسي”.