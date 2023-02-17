حمدي :”أهدي الفوز للجمهور القبائلي وهذا هو هدفنا”

أبدى مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي سعادته الكبير إثر الفوز الذي حقّقه لاعبوه أمام الوداد البيضاوي في رابطة الأبطال.

وقال ميلود حمدي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “سعيد جدا من اجل الجمهور وكل اللاعبين، طبقوا تعليماتي جيّدا، و حقّقنا الأهم، فوز اليوم منحنا جرعة جديدة وآمل نحو المستقبل”.

كما أضاف مدرب شبيبة القبائل “الجمهور القبائلي ذكرني بأنصار سوسطارة، نعمل منذ شهرين ولم نذهب لتركيا للسياحة”.

وعن المعاناة في البطولة، قال مدرب إتحاد العاصمة سابقا “الهدف الرئسي هو ضمان البقاء و من المستحيل أن تلعب الشبيبة في القسم الثاني”.

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