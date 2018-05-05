حمدي: “إعلان رحيلي لن يمنعني من تأدية مهامي بكل جدية”

أبدى مدرب إتحاد العاصمة، ميلود حمدي، عزمه رفقة فريقه على تحقيق بداية موفقة في دور المجموعات من كأس الكاف، خلال مواجهتهم يونغ أفريكا، غدا الأحد.

وصرح ميلود حمدي، خلال ندوته الصحفية: “هذه أول مباراة لنا في مرحلة المجموعات، وهي مباراة جد مهمة لفريقينا، ونحن عازمون على تحقيق الفوز”.

وأضاف: “حققنا هدفنا الأول ببلوغ دور المجموعات، ولا نريد التوقف عند هذا الحد، وسنلعب من أجل الذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة”.

وبخصوص مواصلة إشرافه على تدريب الفريق، بعد إعلان رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري، أكد ميلود حمدي.

“إعلان رحيلي عن الفريق لن يمنعني من تقديم كل ما لدي في باقي المشوار، لقيادة اتحاد العاصمة، لتحقيق الفوز في بقية مباريات الموسم”

وأوضح: “أعلنت رحيلي مبكرا لأمنح مسؤولي النادي الوقت الكافي لتحضير مستقبل الفريق، وهذا بالنظر للإحترام الذي أكنه لإدارة الإتحاد”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه نادي يونغ أفريكا التنزاني، غدا الأحد بملعب “05 جويلة”، انطلاقا من الساعة الـثامنة ليلا، لحساب دور مجموعات كأس الكاف.