حمدي :”السياربي تعاني ونستهدف الفوز أمامها”

شدّد، ميلود حمدي مدرب إتحاد العاصمة بأن أشباله لن يتساهلوا خلال مُباراة الداربي المُنتظر أمام شباب بلوزداد، على أرضية الأخير.

وصرح التقني الشاب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الفريق :”السيباربي يعيش وضعية صعبة، ولكننا نستهدف فرض منطقنا والفوز عليها”.

ليُواصل :”المُباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، وذلك رغم أهدافنا المُتباينة، وسنعمل المُستحيل للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب 20 أوت”.

وستكون القمة العاصمية نارية لأن “سوسطارة” تسعى للإقتراب من الصدارة في حين أن أبناء “لعقيبة” يبحثون عن تفادي السقوط.