حمدي المدب: “بلايلي لن يبتعد عن الترجي وسيعود بقوة”
بقلم كريم تيغرمت
أعلن رئيس نادي الترجي التونسي، حمدي المدب، تمسكه الكبير بنجمه الجزائري يوسف بلايلي، مبديا دعمه المطلق له في الوقت الحالي.
وصرّح حمدي المدب، للصفحة الرسمية للترجي: “بعد العملية الجراحية، ومرحلة إعادة التأهيل التي سيخضع لها بلايلي، سيعود بالقوة التي عودنا عليها”.
كما أضاف: “بلايلي لن يبتعد عن الترجي، كوني اعتبره ابني، ومنذ قدومه للفريق تكفلنا به وأسعدنا، وأسعد جماهيرنا”.
وختم رئيس نادي الترجي التونس، حمدي المدب: “سأتكفل به شخصيا، من أجل رؤيته مجددا مثلما عودنا”.
