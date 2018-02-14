أكد المدرب الفرانكو جزائري لفريق إتحاد العاصمة “ميلود حمدي” أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الطاقم الفني لفريق سوسطارة.

ونشط مدرب الفريق العاصمي ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“حاولنا رفقة الطاقم الفني خلال هذا الأسبوع إعادة الثقة لدى اللاعبين، وقد شاهدنا تدخل الأنصار بعد هزيمة بلعباس وهذا دليل أننا لسنا وحدنا”

واضاف: “تواجد الأنصار دليل أنهم ينتظرون الكثير منا، وليس من حقنا أن نخيبهم مرة أخرى خلال مباراة الحراش التي تعتبر داربي عاصمي”.

واشاد حمدي بقوة فريق إتحاد الحراش الذي يقدم مستويات رائعة بالرغم من الضائقة المالية والمشاكل التي يعانيي منها موضحا:

“من عادتي أن أحيي وأحترم فريق الحراش الذي لا يمتلك وسائل كبيرة، ويعاني من عدة مشاكل إلا أنه يقدم مباريات كبيرة في كل جولة”

هذا وأكد المدرب ميلود حمدي أنه يشعر بالخيانة إتجاه الأنصار بعد النتائج المتذبذبة للفريق كما أكد بأن لاعبيه يتعرضون في كل مرة للإعتداء دون أن يجدوا الحماية من الحكام كما حصل مع لاعبه أسامة شيتة في لقاء إتحاد بلعباس.

“ردة فعل الأنصار منطقية، ونحن نتفهمها لأن الأنصار يحبون فريقهم ولا يتقبلون خسارة بهذه الطريقة حتى نحن كطاقم فني نتواجد في قمة الغضب من هذه النتيجة”

وأضاف:”بدئنا اللقاء بطريقة جيدة أمام بلعباس وتمكنا من إفتتاح باب التسجيل في الدقائق الأولى، لكننا فقدنا “يايا” الذي تعرض لإصابة ومن بعده شيتة الذي تعرض لإعتداء قوي”

“أدعوكم جميعا لإعادة لقطة الإعتداء على شيتة وستشاهدون أن الحكم كان بالقرب من اللقطة لكنه لم يعاقب اللاعب بل بالعكس قدم إنذار للحارس زماموش”

وقدم حمدي تعازيه لمناصر إتحاد العاصمة ” عمي حمود” الذي توفي خلال المباراة الأخيرة أمام إتحاد بلعباس بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية قائلا:

“نحن نمر بفترة صعبة الآن وهدفنا هو الخروج من هذه الوضعية والعودة إلى سكة الإنتصارات، وليدنا الإمكانات اللازمة من أجل ذلك”

وأضاف:” فقدان المناصر “عمي حمود” كانت أشد قسوة من الهزيمة أمام إتحاد بلعباس، وأريد أن أشارك عائلته في هذه المصيبة وأن أقدم تعازينا الخالصة لها”

ونفي حمدي بأن تكون هناك تكتلات ومشاكل بين بعض اللاعبين واللاعب المغربي رضا الهجهوج كما أضاف أنه صاحب القرار الأول والأخير في تحديد التشكيلة النهائية قائلا:

“أستطيع أن أؤكد لكم ان اللاعبين يحبون هجهوج كثيرا، ويمكنكم أن تقفوا على ذلك بأنفسكم خلال الحصص التدريبية”

وإختتم حديثه قائلا: “لا تسمعوا ما يقال يمينا ويسارا…”حمدي هو اللي يريد التشكيلة” لدي شخصيتي ولا أسمح لأحد بأن يتدخل في صلاحيتي”.