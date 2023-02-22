حمدي :”تواجهنا بعض الصعوبات لكن جاهزون للمعركة الإفريقية”

كشف مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي عن بعض الصعوبات التي يواجهها في الوقت الراهن قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وقال ميلود حمدي في تصريح لـ “النهار” بمطار هواري بومدين “قمنا بعمل كبير و جهّزنا أنفسنا جيدا للمباراة أمام فيتا كلوب، الأسبوع مرّ بسرعة، احتاج لكل اللاعبين ، نواجه بعض المشاكل مثل التعب وعدم جاهزية بعض اللاعبين وعدم تأهيل البعض”.

وأضاف حمدي “أنا احتاج إلى لاعبين جاهزين و يجب أن يعلموا أننا ذاهبون للمعركة”.

كما كشف حمدي عن الأهداف المسطرّة هذا الموسم “هدفنا هو البقاء في القسم الأول، و لكن في حالة الذهاب بعيدا في المنافسة فلا نقول العكس”.

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