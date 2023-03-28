حمدي :” جاهزون للوداد البيضاوي وأتمنى التوفيق لشباب بلوزداد”

أبدى مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي ثقته الكبير في لاعبيه بتجاوز عقبة الوداد البيضاوي في المباراة المقبلة من رابطة الأبطال.

وقال ميلود حمدي في تصريح لـ “النهار”عن مشوار شباب بلوزداد “أتمنى التوفيق لشباب بلوزداد، جميل جدا أن تنافس الجزائر في رابطة الأبطال بناديين”.

كما أضاف حمدي “أمر يؤكد أن الكرة الجزائرية تستفيد من استفاقة”.

إلى جانب ذلك، قال اللاعب نوفل ولد حمو عن إمكانية مواجهة السياربي “سيكون عرس جزائري لكن لا أتمنى مواجهة شباب بلوزداد، ليس خوف، اتمنى الفريقان الجزائريان ونواجههم في النهائي”

وختم ولد حمو “بالتوفيق لهم في التحديات المقبلة”.

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