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حمدي: “حققنا المهم وأنا غاضب بعض الشيء” !

الرياضة
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حمدي: “حققنا المهم وأنا غاضب بعض الشيء” !
بقلم أمير بهلول

أكد مدرب إتحاد العاصمة “ميلود حمدي” أنه فخور بأداء لاعبيه رغم الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق في مباراة أمس ضد “مانييما” الكونغولي.

وقال حمدي: “خلقنا ثلاث أو أربع فرص حقيقية للتسجيل، أنا فخور بأداء الفريق ككل”.

وأضاف: “حققنا المهم بالتأهل للدور المقبل في إنتظار التأهل لدوري المجموعات، علينا مواصلة العمل”.

وتابع: “غياب كل من بودربال، مزيان، يايا والهجهوج ينقص من الفعالية الهجومية للفريق، لكني سعيد بمردود الجميع”.

وأردف قائلا: “أنا غاضب بعض الشيء، فكنت أريد تحقيق الفوز في مباراة مانييما، وليس تلقي هدفا آخرا في آخر الدقائق”.

وختم كلامه: “ما يهمنا هو مواصلة المغامرة الإفريقية، وأشكر الجماهير التي كانت تغني طوال الـ90 دقيقة”.

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