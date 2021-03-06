حمدي: “حققنا فوزا مستحقا لكن الفريق ينتظره عمل كبير”

الرياضة
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حمدي: “حققنا فوزا مستحقا لكن الفريق ينتظره عمل كبير”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شباب قسنطينة، ميلود حمدي أحقية فريقه في الفوز الذي حققه أمام النصرية، إلا أن عملا كبيرا لا زال ينتظرهم.

وصرح حمدي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “أعتقد أن فوزنا على نصر حسين داي، كان مستحقا في المجمل”.

وأضاف: “كنا بحاجة لمثل هذا الفوز، بالنظر للوضعية الصعبة التي نتواجد فيها، والتي تحتم علينا مواصلة العمل بجد”.

وتابع ميلود حمدي: “الطريق لا زال طويلا بالنسبة لفريقنا لبلوغ المستوى الذي نطمح له، وينتظرنا عمل كبير”.

يذكر أن شباب قسنطينة، فاز بنتيجة 2-1، في المواجه التي جمعته أمس السبت، بنصر حسين داي، لحساب الجولة الـ16 من البطولة.


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