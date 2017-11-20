حمدي: “داربي المولودية والإتحاد الأفضل في الكوكب “

يعتبر مدرب إتحاد العاصمة ميلود حمدي، الدداربي أمام مولودية الجزائر من بين الأفضل في الكوكب

وإستهل المدرب الفرانكو جزائري، حديثه للموقع الرسمي للإتحاد حول عودته إلى العارضة الفنية لفريق سوسطارة موضحا:

” لدي شعور أنني عدت في نفس الظروف التي كانت تسود الفريق موسم 2015-2016، حيث كان الفريق محطما”.

وأضاف:”لقد عملنا بجد في تلك الفترة، والكل يعلم النتائج التي حققناها بعد تلك الفترة، اليوم عودتي مشابهة لذلك الموسم “.

وتطرق حمدي لمعنويات اللاعبين التي تتواجد في الحضيض بعد تسجيل هزيمتين متتاليتين أمام كل من شباب قسنطينة وشبيبة الساورة قائلا:

“معنويات اللاعبين تتواجد في الحضيض، لكنني أعرف المجموعة جيدا ولدي الثقة أنهم سيتجاوزون هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “نحن بصدد القيام بعمل كبير من الجانب البسيكولوجي، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الفني”.

وإختتم حمدي حديثه بالتطرق لمباراة الداربي المرتقبة أمام فريق مولودية الجزائر يوم 28 نوفمبر مؤكدا:

“أي مدرب يتمنى أن يعيش هذا الداربي ولو مرة واحدة في حياته، هو واحد من أفضل الداربيات في الكوكب”.

وأضاف:”كل طرف يحلم بالتتويج بهذا الداربي ونحن بدورنا سنعمل على خطف النقاط الثلاثة من المولودية”.

وبخصوص إمكانية مقاطعة الأنصار للداربي قال حمدي:

“أنا على يقين أن أنصارنا ستنقلون بكثرة إلى 5 جويلية ، بالرغم من الغضب الذي ينتابهم عقب هزيمتي قسنطينة والساورة”.