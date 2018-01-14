حمدي: ” زماموش مهم في الفريق.. لكن علينا أن نثق في منصوري وبرفان”

أكد مدرب فريق إتحاد العاصمة “ميلود حمدي” أن غياب الحارس “زماموش” عن مواجهة “السي أس سي” لن تأثر على الفريق في منافسة الكاس.

ونشط المدرب الفرانكو-جزائري ندوة صحفية صبيحة اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين تحدث فيها عن مباراة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية قائلا:

“نعرف جيدا أهمية زماموش في الفريق، لكن لدينا منصوري وبرفان، ويجب أن نثق في قدراتهما، وأعتقد أن الحارس الذي سيتم إشراكه سيكون عند حسن ظن الجميع”.

وفيما يخص الاسماء التي غادرت الفريق خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية على غرار زيري حمار، وفوزي بورنان قال:

“أنا سعيد لبعض اللاعبين اللذين غادروا الفريق واللذين هم بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل اللعب”.

وتطرق حمدي لعملية الإنتدابات التي دخلتها إدارة الفريق العاصمي موضحا:

“كان هناك بعض العائدين على غرار، عرجي الذي كان معارا للنصرية، وبودربال الذي سوى وضعيته مع لجنة المنازعات”

وأضاف:”إلى غاية اليوم لم يكن هناك أي حركة من حيث الإستقدامات، وسيتم إسدال الستار على الميركاتو يوم غد وفي كرة القدم كل شيئ ممكن في هذه الساعات”.

وأكد حمدي أنه غير نادم على تسريح بعض اللاعبين خلالل الميركاتو مردفا:

“لم أندم على رحيل أي لاعب، لأنه عندما يرغب أي لاعب في الرحيل فإن ذلك يعني أنه لا مجال لإرغامه على البقاء”.

وفيما يخص رحيل اللاعب أيوب عبد اللاوي الذي أمضى في فريق “سيون” السويسري قال حمدي:

“عندنا عدة بدائل لعبد اللاوي في محور الدفاع، على غرار سيديبي، شيريفي، وبلحسن”

وأضاف:”إذا كان عبد اللاوي يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الحالي فإنه على الإدارة تدعيم الفريق في هذا المنصب لأنه ليس من السهل اللعب على الجبهات الثلاثة في ظل هذه النقائص”.

وسبق لفريق إتحاد العاصمة وأن إنهزم بملعب عمر حمادي ببولوغين امام شباب قسنطينة في إطار الجولة الـ11 من البطولة.

وقالحمدي في هذا الصدد: “لم أكن مدربا للفريق عندما إنهزم أمام “السي أس سي”، لكنني تابعت اللقاء، لكن الامور مختلفة الآن، لأن مباريات الكأس لا تشبه مباريات البطولة”

وأضاف: “الكاس عودتنا على عدة مفاجآت، حيث شاهدنا الصعوبات التي تواجهها أندية القسم الأول في التأهل أمام أندية من الأقسام السفلى”.

وأضاف حمدي أن فريقه حضر جيدا لمواجهة قمة الدور الـ16 من منافسة الكأس التي ستجمعه بشباب قسنطينة موضحا:

“حضرنا جيدا لمواجهة شباب قسنطينة، ونحن محمسون جيدا من أجل الــأهل إلى الدور ثمن النهائي “.

وعن إستقبال الفريق العاصمي لمنافسيه بملعب 05 جويلية الأولمبي قال حمدي:

“طالبت باللعب في 05 جويلية في مباريات الداربي من أجل السماح لأكبر عدد من الأنصار لحضور المباريات”.