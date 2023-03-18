حمدي :”سعيد بالفوز وفخور جدا بتشريف الكرة الجزائرية إفريقيا”

ابدى مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي فخره الكبير بعد قيادة لاعبيه للتأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة الإفريقية.

وقال ميلود حمدي في الندوة الصحفية عقب المباراة “أنا فخور جيدا بما قدمناها للكرة الجزائرية بعدما قدم شباب بلوزداد هو الأخر تأهلا جيدا في المنافسة الإفريقية”

كما أضاف “ّاللاعبون قدموا ما عليهم و سنواصل السير بخطوة تلوى الخطوة، لتحقيق أهدافنا، شبيبة القبائل فريق كبير و يستحق تحقيق الإنجازات والبقاء في حظيرة الكبار”.

وأردف حمدي ” “لا نملك آي حلول في البطولة، سوى الفوز ثم الفوز دون الخطأ، نقوم بعمل كبير في الطاقم الفني، اليوم أنا سعيد بالنسبة لمواقي كذلك”.

كما ختم “نستهل الفوز اليوم بعد تجسيد التأهل على أرض الواقع، لذا أشكر الجميع على هذا الإنجاز”.

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