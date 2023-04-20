حمدي: “سنلعب بكل تحرر لتحقيق الفوز والضغط سيكون على الترجي”

أكد مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، جاهزية فريق لمباراة ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، والتي ستجمعهم هذا الجمعة، بالضيف، الترجي التونسي.

وصرح حمدي، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “مباراتنا أمام الترجي، ستكون فرجة، كونها ستجمع اثنين من أعرق الأندية في افريقيا”.

كما أضاف: “نحترم الترجي الذي أحرز عدة ألقاب، الشبيبة أيضا تملك سجلا ثريا بالتتويجات، وبلغنا ربع نهائي هذه المنافسة عن جدارة”.

وأردف مدرب السبيبة: “هذه المباراة تجري في ملعبنا، وأمام جماهيرنا، لذا سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع ميلود حمدي: “لا نشعر بأي ضغط قبل هذه المواجهة، على لاعبينا التحرر والاستمتاع بالمباراة، كون الضغظ سيكون على الترجي”.