حمدي :”شبيبة القبائل عملاق إفريقيا وسننتزع الصدارة”

أبدى مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي ثقته الكبيرة في لاعبيه لتجاوز عقبة الوداد البيضاوي غدا في رابطة الأبطال.

وقال ميلود حمدي خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة “المباراة ستكون رائعة بين فريقين كبيرين في إفريقيا، استعدنا جيدا لهذه المباراة ضد الوداد البيضاوي”.

كما أضاف حمدي “شبيبة القبائل عملاق إفريقيا بسجلها وتاريخها في المنافسة الإفريقية، نحن نحترم الوداد كثيرا الذي له انجازات كبيرة على الساحة الإفريقية، لسنا خائفين من الخصم لأننا شبيبة القبائل”.

وأردف حمدي “أتمنى أن تكون المباراة ذو جودة عالية من اللعب، هذه المباراة احتفال بكرة القدم الإفريقية، وسنفعل ما في وسعنا لانتزاع الصدارة”.

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