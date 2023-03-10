حمدي: “ضمان البقاء بالنسبة لنا أهم من رابطة الأبطال”

كشف مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي. أهداف الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري. مؤكدا بأن ضمان البقاء أهم بالنسبة لهم من رابطة الأبطال.

وصرح حمدي، اليوم الجمعة في ندوته الصحفية: “المهم اليوم ليس الفوز على فيتا كولوب رغم خوضنا هذه المنافسة بكل جدية كوننا نمثل الألوان الوطنية”.

كما أوضح: “الأهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز في مباريات البطولة، لضمان البقاء في أقرب فرصة، وهو الهدف الأساسي للفريق”.

وتابع ميلود حمدي: “هذه المبارة تتيح لنا فرصة منح وقت لعب لبعض لاعبينما تحسبا لمبارياتنا المقبلة في البطولة الوطينة”.

يذكر ان شبيبة القبائل، يستظيف غدا السبت، نادي فيتا كلوب، بملعب “5 جويلية”، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.