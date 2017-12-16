حمدي: “علينا الحذر من إتحاد البليدة”

إعتبر مدرب إتحاد العاصمة ميلود حمدي، أن مواجهة إتحاد البليدة اليوم ستكون صعبة، بالنظر لإستفاقة هذا الأخير، وعليهم الحذر منه.

وصرح حمدي للموقع الرسمي للفريق: “إتحاد البليدة تمكن من العودة بنتيجة إيجابية أمام شباب قسنطينة، وهذا دليل على قوتهم وإمكانياتهم”

وأضاف: “لقد برهن لاعبو البليدة على قدرتهم في صناعة اللعب، لذا علينا الحذر من هذا الفريق الباحث عن الفوز أمامنا”

وسيختتم أبناء سوسطارة مرحلة الذهاب اليوم السبت، بالتنقل إلى البليدة، لمواجهة الإتحاد المحلي لحساب الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.