حمدي: “فخور بمردود شافعي وبن موسى مع الخضر”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، ميلود حمدي، فخره بمردود لاعبيه فاروق شافعي، ومختار بن موسى، في مباراتهما مع الخضر أمام المنتخب الإيراني.

وصرح ميلود حمدي خلال ندوته الصحفية: “كمدرب لشافعي وبن موسى، وكفريق بصفة عامة، نحن فخورون بما قدمه اللاعبان مع الخضر”.

وأضاف: “شافعي لعب المباراة كاملة، قدم مردود جيد وتمكن من تسجيل هدف المنتخب، ونال الثناء من جميع المتتبعين على مردوده”.

وتابع بخصوص بن موسى: “امكانيات بن موسى معروفة، وأكدها في ودية إيران، وهذا فخر بالنسبة لفريقنا وللاعبين”.

وبخصوص مشاركتهما أمام شباب بلوزداد، قال حمدي: “سنجتمع غدا باللاعبين، للحديث عن جاهزيتهما البدنية، قبل الفصل في امكانية مشاركتهما”.