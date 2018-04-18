حمدي: “فزنا بالنتيجة والأداء” 

أكد “ميلود حمدي” مدرب إتحاد العاصمة أن الفريق فاز بالنتيجة والأداء ضد بلاتو يونايتد في إياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكاف مشيدا بالدور الكبير للجمهور العاصمي.

وقال حمدي في تصريحات لتلفزيون النهار: “فزنا بالنتيجة والأداء ضد خصم جيد، أهدي هذا الفوز لجميع الأنصار الذين ساندونا”.

وأضاف: “كان يجب علينا تحقيق التأهل لدوري المجموعات وإسعاد الجماهير، وهذا هو الأهم”.

وتابع: “الآن علينا التفكير في مباراة قسنطينة في البطولة”.

يذكر أن نادي سوسطارة حقق فوزا كبيرا برباعية نظيفة ليضمن بذلك تأهله لدوري المجموعات من كأس الكاف.