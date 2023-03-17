حمدي: “لدينا بعض الغيابات لكننا نملك البدائل”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي. عن جاهزية تعداده لمواجهة بيترو أتليتيكو. أين كشف عن وجود بعض الغيابات بداعي الإصابة.
وصرح حمدي اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “بعض اللاعبين سيغيبون عن هذه المباراة بداعي الإصابة”.
كما أوضح مدرب الشبيبة: “سنفتقد في مواجهة بيترو، كل من بوخنشوش، سوياد، وبن يوسف، الذين لم يتعافوا بعد من اصابتهم”.
وأردف: “قتال ليس جاهزا بنسبة 100%، ونايت سالم يعاني من آلام خفيفة، لكنه متواجد معنا، ولدينا لاعبين آخرين يمكننا الاعتماد عليهم”.
وختم ميلود حمدي: “نأمل في ترسيم تأهيل كل من معطى الله، وآدم رجم، بصفة رسمية، قبل موعد هذه المباراة، للاستفادة من خدماتهم”.
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