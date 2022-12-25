حمدي :”لست محضر بدني كما تروّجون وسأعيد الشبيبة الى الطريق الصحيح”

ردّ مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي على الانتقادات التي لاحقته بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وطالب حمدي من الجميع بضرورة مناداته بـ “المحضر البدني” فقط، خلال الندوة الصحفية :” “لست محضر بدني فقط، إنني مدرب واملك الشهادة الكافية للقيام بعملي. الوقت ليس كافيا من اجل دفن جهود اللاعبين وشتمنا وشتم الجميع”.

وأضاف حمدي :”آتيت إلى الشبيبة من اجل العمل، حاليا لا زلت باق مع الفريق بقلبي. ويجب علينا الابتعاد نهائيا عن الصراعات والمشاكل”.

كما أردف المدرب السابق لإتحاد العاصمة “سأعمل بقوة من اجل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، و رسالتي إلى بعض الأنصار واضحة. أنا في الشبيبة لمدة أسبوع و نصف فقط، قبلت المهمة رغم وضعية المزرية”.

وختم “لننتظر ما سنفعله في الشطر الثاني من البطولة، أعدكم بتقديم كل ما أمل من إمكانيات”.

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