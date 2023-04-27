حمدي: “لسنا ذاهبين إلى تونس من أجل السياحة”

أكد مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، بأن حظوظ فريقه في التأهل للمربع الذهبي من رابطة الأبطال لا زالت قائمة.

وصرح حمدي، لتلفزيون “النهار”: “حضّرنا جيدا لمباراتنا وقمنا بما يجب في التدريبات التي خٌضناها طيلة أسبوع كامل”.

كما أضاف مدرب شبيبة القبائل: “لسنا ذاهبين إلى تونس من أجل السياحة، لدينا أمل في قلب الموازين”.

وتابع ميلود حمدي: “رغم هزيمتنا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، حظوظنا متساوية مع الترجي، كونه بمقدورنا تسجيل هدف في ملعب المنافس”.

وجاءت تصريحات ميلود حمدي، خلال مغادرته رفقة بعثة الفريق، ظهر اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه تونس، لمواجهة الترجي، في لقاء العودة من ربع نهائي رابطة الأبطال.