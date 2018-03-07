حمدي: “نريد العودة بالفوز من الكونغو”

أكد مدرب إتحاد العاصمة “ميلود حمدي”، أنّ فريقه سيلعب من أجل الفوز في ذهاب دوري الـ16 لكأس الكاف ظهيرة اليوم الأربعاء ضد “مانييما” الكونغولي.

وقال حمدي في تصريح للموقع الرسمي لسوسطارة: “نريد العودة بالفوز من الكونغو، نعلم صعوبة الأمر لكن هذا هدفنا”.

وأضاف: “إتحاد العاصمة يلعب من أجل الفوز في كل مباراة سواءً محلية أو قارية فهذه فلسفة النادي”.

وتابع: “إسم الفريق يشعر الخصم بالخوف، كما أننا نعلم أن الخصم ليس “مازمبي” لكنه سيلعب فوق أرضية ميدانه”.

وأردف: “الرحلة كانت شاقة وطويلة إلى كيندو، لكن هذه إفريقيا وعلينا التعود على مثل هذه الأمور”.

وختم كلامه: “اللاعبون واعون بالمسؤولية ونتمنى أنّ نقدم مباراة كبيرة”.