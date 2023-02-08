حمدي :” نسعى للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية”

أكّد مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي استعداده لقيادة لاعبيه للإطاحة بالمستضيف بيترو أتليتيكو الأنغولي في رابطة الأبطال.

وقال ميلود حمدي في تصريح له لـ “النهار” بمطار هواري بومدين اليوم “قمنا بعمل كبير في تربص تركيا استعدادا لمرحلة الإياب، و المباريات الإفريقية. كما نسعى لتقديم صورة جيّدة للفريق القبائلي”.

وأضاف حمدي “صحيح نعاني بعض الشيء في البطولة. لكن نسعى لتعديل الأمور، و كنا نعاني من الإصابة التي وصلت الى حد 71 إصابة”

وختم المدرب الأسبق لإتحاد العاصمة “هدفنا الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية. و البداية ستكون بمواجهة بيترو اتليتيكو”.

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