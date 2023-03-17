حمدي :”نعمل المستحيل لحسم التأهل في المنافسة الإفريقية “

أكّد مدرب شبيبة القبال ميلود حمدي جاهزية لاعبيه للفوز بمباراة الغد أمام فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي في منافسة رابطةالأبطال.

وقال ميلود حمدي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي “المباراة ستكون صعبة نوعا ما أمام فريق معروف بيترو أتليتيكو الأنغولي، الفريق نشط نصف نهائي سابقا ويملك لاعبين جيّدين”.

وأضاف ميلود حمدي “كل شيء ممكن في المنافسة الإفريقية، أمام الفريق الأنغولي، قدمنا مباريات جيدة رغم الوضعية الصعبة و المعقدة بالنسبة للاعبين، بين قوسين نملك حظوظ في الذهاب بعيدا”

كما ختم مدرب الكناري “سنفعل كل شيء من أجل التأهل، والذهاب بعيدا في المنافسة رغم وضعيتنا الصعبة”.

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