حمدي :”نملك الحلول الكافية للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية”

أبدى ميلود حمدي مدرب شبيبة القبائل ثقته التامة في لاعبيه للفوز امام الضيف الوداد البيضاوي في رابطة الأبطال.

وقال ميلود حمدي خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس “نملك الخبرة و التجربة في رابطة الأبطال، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين لقيادة شبيبة القبائل لتحقيق الفوز، مثلا سوياد يملك الخبرة الكبيرة في المنافسة”

وأضاف حمدي “شببية القبائل فريق كبير إفريقيا وفاز باللقب سابقا، لا نملك أن حق في الحديث عن الأمور السلبية”.

وختم المدرب السابق لإتحاد العاصمة “لسنا خائفين و سنتحمل المسؤولية، نحترم كثيرا الوداد البيضاوي، حاليا أعدنا بناء الفريق رغم تضييعنا مرحلة الذهاب “.

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