حمدي يتسبب في تعثر الإتحاد.. وأيامه باتت معدودة في الفريق !

يعتبر المدرب الفرانكو جزائري لفريق إتحاد العاصمة ميلود حمدي الراعي الرسمي لـ “ريمونتادا” المولودية في تاريخ الداربي أمام الإتحاد.

وتمكن العميد من العودة في النتيجة خلال مباراة الأمس امام إتحاد العاصمة بعدما كان متاخرا بنتيجة 2-0 في الشوط الاول من اللقاء.

وساهمت تغييرات حمدي التكتيكية في تراجع مستوى فريق سوسطارة خلال الشوط الثاني خصوصا بعد إخراجه للمغربي “رضا هجهوج” وإقحام مدافع مكانه.

وسبق لفريق مولودية الجزائر وأن عاد في النتيجة سنة 2016 أمام نفس المنافس ونفس المدرب بعدما كان الإتحاد متقدما في النتيجة بـ 2-0.