حمدي يرسم التحاقه على رأس العارضة الفنية للشبيبة

رسّم المدرب ميلود حمدي، التحاقه بالعارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، أمس الأربعاء، لتولي تدريب الفريق، خلفا لعبد القادر عمراني.

وكشفت إدارة الشببية، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن التحاق حمدي بالفريق، كما نشرت صورة لهذا الأخير بقميص الشبيبة.

كما سجل حمدي، حضوره أمس الأربعاء، بملعب أول نوفمبر، أين تابع الفوز الذي حققه رفقاء بوخنشوش على حساب أمل الأربعاء.

ومن المقرر أن يباشر ميلود حمدي، مهامه بصفة رسمية، اليوم الخميس، بإشرافه على حصة استئناف التدريبات تحضيرا لمباراتهم المقبلة.