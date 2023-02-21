حمدي يقرر إراحة الركائز في مواجهة الكأس أمام خميس مليانة

قرر المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، ميلود حمدي، إراحة عدد من الركائز، بمناسبة لقاء اليوم أمام المضيف صفاء خميس مليانة، الذي انطلق في حدود الساعة 14:00، ضمن الدور الـ 16 من كأس الجمهورية.

وأجرى حمدي 8 تغييرات كاملة على مستوى تشكيلته، مقارنة بالتي اعتمد عليها في اللقاء الأخير أمام الوداد البيضاوي المغربي، في الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وهي الخطوة التي كانت منتظرة، باعتبار أن الكناري مقبل على سفرية صعبة ستقوده يوم السبت المقبل إلى الكونغو، لملاقاة نادي فيتا كلوب المحلي، برسم الجولة الثالثة من مجموعات “الشامبينز ليغ”.