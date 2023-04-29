حمدي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الترجي التونسي

كشف مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة الترجي التونسي.

وأكّد المدرب ميلود حمدي اعتماده على ركائز شبيبة القبائل أبرزهم كسيلة بوعالية الذي يعوّ عليه في مباغتة دفاع الترجي التونسي.

كما نال بوحكاك شارة القيادة بعد التأكد من تواجد سوياد في دكة البدلاء.

وجاءت القائمة كالتالي:

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