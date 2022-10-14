حمدي يكشف دور بلماضي في عودة بلايلي الى مستواه

كشف المدرب الاسبق لاتحاد العاصمة ميلود حمدي عن علاقته الخاصة مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي وصفه باللاعب الطيّب.

وقال حمدي في تصريح له للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة : “لاعب مبدع، تحدثت معه في عديد المناسبات، يوسف يستطيع اللعب في عدد من المناصب الهجومية ويقوم بأدوار دفاعية”.

كما أضاف حمدي عن دور بلماضي في تألق إبن وهران :” “بلماضي أعطاه الفرصة و الشغف لحب كرة القدم، بعدما فقدها في وقت سابق، كما كان له الفضل في عودته بقوة إلى مستواه”.

وأردف التقني الجزائري :” يوسف فاز برابطة الأبطال الإفريقية و كأس افريقيا، و القليل يملكون انجازات مثله، يستطيع اللعب على المستوى العالي”.

كما رد حمدي على منتقدي لاعب أجاكسيو الجديد “لا أظن أن بلايلي ليس محترف، أتذكر عندما غادرنا بلايلي في سوسطارة، خسرنا قطعة أساسية ولاعب كبير في الفريق”.