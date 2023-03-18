حمدي يكشف عن التشكيلة الأساسية لـ “الكناري” أمام بيترو أتليتيكو

كشف الطاقم الفني لشبيبة القبائل بقيادة المدرب ميلود حمدي عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه بيترو أتلتيكيو الأنغولي في رابطة الأبطال.

وستجري المباراة اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعرفت القائمة تواجد اللاعبين المتألقين في شاكلة بن زايد وأوقاسي و معطى الله الذي أهل رسميا للمشاركة في المنافسة الإفريقية.

كما عرفت القائمة غياب الركيزتين بوخنشوش وسوياد بداعي الإصابة إلى جانب عدد من اللاعبين لأسباب متباينة.